POL-WND: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 135 zwischen Theley und Tholey

Tholey (ots)

Am Sonntag, 06.03.2022, gegen 04.00 Uhr, kam es auf der L 135 zwischen Theley und Tholey zu einem schweren Verkehrsunfall. Dort befuhr ein 28-jähriger aus der Gemeinde Marpingen mit seinem PKW die oben genannte Strecke aus Richtung Theley kommend. Aus noch nicht abschließend feststehenden Gründen kam er kurz vor dem Ortseingang Tholey im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein Stück über einen Grünstreifen und kollidierte dann mit einer Felswand. Durch diesen Zusammenstoß kam es zu einem Totalschaden an dem PKW und der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsversuche der Hilfsdienste kamen hier zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Andere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Zur Klärung des Verkehrsunfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 135 musste wegen dieses Verkehrsunfalls mehrere Stunden voll gesperrt werden.

