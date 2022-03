POL-WND: Versuchter Einbruchsdiebstahl aus dem Vereinsheim des Hundesportvereins Marth

Tholey (ots) - Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 16.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bonner Straße/Forststraße. Dort wollte eine PKW-Fahrerin von der Forststraße kommend nach links in die Bonner Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer PKW-Fahrerin, welche die Bonner Straße in Richtung Tholey befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei eine Person leicht ...

