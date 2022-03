Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Sotzweiler

Tholey (ots)

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 16.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bonner Straße/Forststraße. Dort wollte eine PKW-Fahrerin von der Forststraße kommend nach links in die Bonner Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer PKW-Fahrerin, welche die Bonner Straße in Richtung Tholey befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Wegen des Verkehrsunfalls kam es es dort kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

