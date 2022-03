Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Fischerhütte bei Freisen

Freisen (ots)

Zwischen Sonntag, 27.02.2022, und Montag, 28.02.2022, wurde in eine Fischerhütte eingebrochen. Diese befindet sich am " Hambachweiher" neben der L 315 zwischen Freisen und Asweiler-Eitzweiler. Der oder die unbekannten Täter brachen dort mit brachialer Gewalt in die Hütte ein. Aus den Innenräumen wurden dann Getränke und Leergut entwendet. Höher als die entwendeten Gegenstände ist in diesem Fall allerdings der angerichtete Schaden durch das Einbrechen in die Hütte. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell