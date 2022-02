Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in Bliesen

Bliesen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27.02.2022, 02:50 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Pkw mit einem Kabelverzweiger, die umgangssprachlich auch "Telefonkasten" oder "Verteilerkasten" genannt werden. Dieser stand in Bliesen an der Gabelung Zum Augenborn/Auf dem Schänzchen. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Pkw anschließend von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug aller Wahrscheinlichkeit nach um einen schwarzen Hyundai Tucson, der durch den Unfall massiv beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

