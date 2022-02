Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PkW-Aufbruch in St. Wendel-Hoof

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, gegen 09.40 Uhr, wurde der Aufbruch eines PKW auf eínem Feldweg neben der Straße "Neue Straße", kurz vor der Einmündung zur L 122 gemeldet. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass dort an einem schwarzen VW-Golf eine Scheibe eingeschlagen worden war und anschließend aus dem Innenraum des Fahrzeugs eine dort abgelegte Damenhandtasche mit Inhalt entwendet worden war. Weiter wurde festgestellt, dass der PKW erst kurz vorher dort abgestellt worden war. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem PKW-Aufbruch machen können, beziehungsweise die auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben.

