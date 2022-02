Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 21.02.2022, gegen 12.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Rondell/Urweilerstraße/ Balduinstraße/Ostertalstraße bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Dort wollte ein PKW-Fahrer von der Balduinstraße kommend in die Ostertalstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer PKW-Fahrerin, welche die Straße " Am Rondell" in Richtung Urweiler Straße befuhr. Diese PKW-Fahrerin wollte dem ihr die Vorfahrt nehmenden Fahrzeug ausweichen und geriet hierbei in den Gegenverkehr. Dort stiess sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer weiteren PKW-Fahrerin zusammen. In diesem Fahrzeug befanden sich mehrere Insassen. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 5 Personen verletzt, wobei 2 Personen in Krankenhäuser verbracht werden mussten. An den zusammengestossenen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

