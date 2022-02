Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Quads in Namborn

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum von Samstag 20:00h bis Sonntag 08:00h wurde in Namborn in der Urweilerstraße ein rotes Quad der Marke TGB, Modell Blade 550X LOF entwendet. Dieses stand in der Hauseinfahrt seines Besitzers unter einer schwarzen Plane. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass das Quad vom Dieb weg geschoben wurde.

