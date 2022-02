Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Toto-Lotto-Annahmestelle in Namborn

Namborn (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 15.02.2022, wurde in eine Toto-Lotto-Annahmestelle in der Hauptstraße eingebrochen. Dort verschafften sich der oder die unbekannten Täter auf brachiale Weise Zugang zu dem Laden. Nachdem die Täter in dem Gebäude waren, durchsuchten sie die Innenräume des Ladens nach Wertgegenständen und nahmen auch eine Reihe von derzeit noch nicht genau feststehenden Gegenständen bei diesem Einbruch mit. Wie sich im Nachhinein herausstellte, dürfte sich der Einbruch gegen 04.40 Uhr ereignetet haben. Zu dieser Zeit wurde nämlich Lärm im Bereich dieses Anwesens wahrgenommen. Nicht zuletzt weil die Annahmestelle sich an der Hauptdurchgangsstraße in Namborn befindet, hofft die Polizei St. Wendel auf Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise die auffällige Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell