Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Kraftstoff auf Mitfahrerparkplatz bei Sotzweiler

Tholey (ots)

In der Nacht zu Montag, 14.02.2022, kam es zu 2 Aufbrüchen von PKW-Kraftstofftanks auf dem Mitfahrerparkplatz neben der B 269, Höhe Auffahrt zur BAB A 1. Dort wurden an einem Opel-Astra mit "MZG-Kreiskennzeichen" und einem blauen Skoda-Octavia mit "WND-Kreiskenzeichen" die Tankverschlüsse aufgebrochen und Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Angaben zu den Diebstählen machen können, beziehungsweise die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell