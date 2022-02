Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Stahlbaumatten im Bereich Freisen

Freien (ots)

Am Montag, 07.02.2022, wurden festgestellt, dass im Bereich des Fritz-Wunderlich-Radwegs bei Freisen mehrere Stahlbaumatten entwendet wordne waren. Diese waren an einer Baustelle im Bereich " Eiserne Brücke" gelagert worden und wurden dort gestohlen. Die gestohlenen Stahlmatten haben einen Wert von geschätzten 2000 Euro. Der Tatzeitraum kann bis zu Mittwoch, 26.01.2022, zurückliegen. Da die Stahlmatten mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein dürften , hofft die Polizei St. Wendel auf Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, beziehungsweise entsprechende Auffälligkeiten in diesem Bereich beobachtet haben.

