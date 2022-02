Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem PKW in Güdesweiler

Oberthal (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 30.01.2022, wurde in der Namborner Straße eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug begangen. An diesem PKW wurde unter anderem der Lack zerkratzt. Es handelt sich hierbei um einen dunkelfarbenen Skoda-Oktavia, der an einem Wohnanwesen abgestellt war. Der Schaden wurde gegen 11.15 Uhr bemerkt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können.

