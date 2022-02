Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Firmengebäude in Freisen

Freisen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 01.02.2022, wurde in ein Firmengebäude in der Straße "In der Zennwies" eingebrochen. Dort verschaftten sich der oder die Täter zunächst auf brachiale Art und Weise Zugang zu dem Gebäude. Im Gebäude betraten sie mehrere Firmenräume und suchten hier nach Wertsachen. Hierbei durchwühlten sie auch verschiedene Schränke und Behältnisse. Es wurden dann auch eine Reihe von Gegenstände gestohlen. Hierunter befanden sich unter anderem auch 2 PC Bildschirme. Genauere abschließende Angaben über die gestohlenen Gegenstände können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise die auffällige Feststellungen in diesem Bereich gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell