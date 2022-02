Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines PKW-Katalysators in Freisen

Freisen (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, 16.50 Uhr, wurde festgestellt, dass an einem PKW der Katalysator fehlte. Bei einer genaueren Nachschau wurde dann festgestellt, dass dieser von dem oben genannten PKW, einem Opel-Astra, vermutlich mit einem Trennschleifer abgeschnitten und entwendet worden war. Der PKW war an diesem Morgen ab 05.30 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz zur A62 in der Baumholderstraße abgestellt worden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, beziehungsweise die auffällige Feststellungen in diesem Bereich gemacht haben.

