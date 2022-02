Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer in Tholey

Tholey (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, 22.05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Theleyer Straße. Dort befuhr ein PKW-Fahrer die dortige L 135 aus Richtung Theley kommend. In Höhe des Ortseingang Tholey kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst an einer dort befindlichen Felswand neben der Straße zum Stehen. Das Fahrzeug wurde hierbei stark beschädigt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nach kurzer Zeit selbstständig verlassen. Er wurde wegen seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte PKW musste abgeschleppt werden. Unfallursache dürfte im vorliegenden Fall nicht witterungsangepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Die L 135 musste wegen dieses Verkehrsunfalls kurzfristig voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht.

