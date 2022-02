Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Urweiler

St. Wendel (ots)

Am Dienstag 01.02.2022, gegen 13.20 Uhr, wurde festgestellt, dass in der Hauptstraße ein PKW beschädigt worden war. Es handelt sich bei dem PKW um einen blauen Peugeot, der am Fahrbahnrand in der Hauptstraße am Vortag gegen 21.30 Uhr abgestellt worden war. In diesem Zeitraum wurde der Peugeot von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Dieser Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht die Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell