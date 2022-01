Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Marpingen - Alsweiler

Marpingen (ots)

Am Samstag, 29.01.2022, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich in der Tholeyer Straße in Alsweiler in Höhe einer Pizzeria ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Der Geschädigte parkte mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Tholey am rechten Fahrbahnrand, als ein Pkw in gleicher Richtung am geparkten Pkw vorbeifuhr und diesen an der Fahrerseite streifte und beschädigte. Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Tholey unerlaubt fort.

Anhand der Unfallspuren könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen (Urano-) grauen VW Passat gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell