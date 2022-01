Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Montag, 24.01.2022, wurde auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Kirchstraße ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen BMW X2, der dort zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Seite des o.g. Supermarkt geparkt war. Hierbei wurde er von einem aus oder einparkenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell