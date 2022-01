Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Gartenhaus in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am Montag, 24.01.2022 wurde festgestellt, dass in ein Gartenhaus in der Remmesweiler Straße eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten dort eine Tür aufgebrochen. Aus dem Gartenhaus entwendeten sie dann eine Reihe von Gegenständen. Unter anderem anderen wurden hierbei eine Musikanlage und mehrere Arbeitsmaschinen für den Gartenbereich entwendet. Der Tatzeitraum konnte nicht genauer eingegrenzt werden, dieser könnte unter Umständen auch schon länger zurückliegen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell