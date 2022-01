Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Kraftfahrzeug

St. wendel/OT Bubach (ots)

Am Samstag, 22.01.2022 zwischen 15:00 und 15:15. wurde auf dem Parkplatz des Friedhof Bubach Krottelbacher Straße durch einen bislang unbekannteren Täter die Beifahrertür eines silbernen VW Golf aufgehebelt. Hierbei zerbarst die Seitenscheibe. Aus dem Fahrzeuginnern wurde anschließend eine Handtasche, mit diversen Wertgegenständen, unter anderem mit zwei Bundespersonalausweisen entwendet. Die Tasche ist schwarz von der Firma Adidas und besteht aus Polyester. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in St. Wendel.

