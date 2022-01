Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel/Bliesen am Kebab Laden in der Kirchstraße

St. Wendel/Bliesen (ots)

Am Samstag 22.01.2022 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Kebab Laden in Bliesen einen Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte eine weibliche Person, welche zuvor im Kebab Laden gewesen ist, mit ihrem BMW einen anderes, auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug. Der Schaden an diesem Fahrzeug wurde am vorderen linken Kotflügel verursacht. Die Verursacherin hielt kurz an, setzte aber dennoch ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Unfallort konnte eine rechte Kotflügelblende aus Kunststoff des besagten BMW aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion In St. Wendel

