Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, wurde in ein Wohnanwesen in der Straße " Auf Lohren" eingebrochen. Dort verschafften sich der oder die unbekannten Täter zunächst mittels brachialer Gewalt Zugang zu dem Gebäude. In dem Haus wurde dann sichtlich nach Wertsachen gesucht. Hierbei wurden auch Schränke und Schubladen geöffnet. Dabei wurden dann auch Wertsachen entwendet über die aber derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden können. Die Tatzeit kann zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise unter Umständen auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben.

