Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel-Marth

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 08.45 Uhr, kam es an der Einmündung Kuseler Straße/Osterbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. An dieser Örtlichkeit hatte ein PKW der Marke Skoda die Kuseler Straße (B 420) in Richtung Niederkirchen befahren. An der oben genannten Einmündung wollte der Fahrer eines schwarzen, älteren BMW von der Osterbachstraße kommend auf die Kuseler Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des o.g. Skoda-Fahrers. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall unerlaubt fort.

Es soll sich bei dem schwarzen BMW um ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell