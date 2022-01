Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der B 41 bei Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 19.01.2022, gegen 07.55 Uhr, kam es auf der B 41, Höhe Abfahrt Niederlinxweiler, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Folgendes Unfallgeschehen ereignet sich dort. So kam es an dieser Unfallörtlichkeit zunächst zu einer Panne eines LKW's, der dort auf dem einspurigen Teil der B 41 in Richtung Ottweiler, kurz vor der Abfahrt Niederlinxweiler, liegengeblieben war. Gleichzeitig überholte gerade in der zweispurigen Gegenrichtung (in Richtung St. Wendel) ein blauer PKW der Marke Renault auf dem linken Fahrstreifen einen LKW, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. Plötzlich kam dem Renault auf seinem Fahrstreifen ein PKW entgegen, der an dem o.g. Pannen-LKW unter Nutzung des o.g. Überholstreifen des Gegenverkehrs vorbeigefahren war. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der o.g. Renault-Fahrer seinerseits auf den rechten Fahrstreifen ausweichen und stieß dort mit dem überholten LKW zusammen.

Der bisher unbekannte PKW-Fahrer, der an dem Pannen-LKW unter Nutzung des Überholstreifens des Gegenverkehrs vorbeigefahren war, setzte nach dem Verkehrsunfall unerlaubt seine Fahrt fort.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, allerdings entstand bei dem Verkehrsunfall nicht unerheblicher Sachschaden. Infolge des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es waren mehrere Polizeikommandos dort im Einsatz. Da bisher nur unzureichende Hinweise zu dem unfallflüchtigen PKW vorliegen, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben hierzu machen können.

