Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit Mauer und flüchtet

St. Wendel (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus St. Wendel verursachte am Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr in der Kirchstraße in St. Wendel-Bliesen mit seinem VW Beetle einen Verkehrsunfall, indem er mit einer Mauer kollidierte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der junge Fahrer an der Halteranschrift ausfindig gemacht und zum Unfall befragt werden. Hierbei konnten die Beamten bei ihm eine Alkoholisierung von 1,5 Promille feststellen. Dem Mann musste auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Ob an der Mauer ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht abschließend fest.

