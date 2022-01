Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Widerstand durch einen Gaststättenbesucher mit verletzten Polizeibeamten in St.Wendel

St. Wendel (ots)

Bereits am Freitag, 07.01.2022, gg. 22.00 Uhr, ist es in der Luisenstraße zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem Besucher einer Gaststätte gekommen. Im vorliegenden Fall hatte der Wirt dieser Gaststätte die Polizei alarmiert, da der o.g. Gast, ein 35-jähriger Mann aus Trier, sich sehr aggressiv in der Gaststätte verhalten hatte und der Mann die Gaststätte verlassen sollte. Die Einsatzörtlichkeit wurde zunächst von einem Polizeikommando der Polizei St. Wendel aufgesucht. Dort wurde der o.g. Gast angetroffen und zur Klärung des Sachverhalts nach draußen gebeten. Bei einer Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Mann dann auch gegenüber den beiden Polizeibeamten bereits aggressiv. Augenscheinlich befand er sich in einer Art psychischem Ausnahmezustand. Aus dem Grund wurden weitere polizeiliche Unterstützungskräfte angefordert. Nachdem ein weiteres Polizeikommando eingetroffen war, wurde der Gast dann noch aggressiver als zuvor und wollte mit erhobenen Händen in Drohhaltung auf einen Polizeibeamten losgehen. Diese konnte gerade noch verhindert werden.

Wegen dieses versuchten Angriffs sollten ihm im Rahmen der Eigensicherung Handfesseln angelegt werden. Hiergegen wehrte er sich massiv und musste letztendlich zu Boden verbracht werden. Da er im Anschluss zur Einleitung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden sollte, sollte er zum Funkstreifenwagen verbracht werden. Hiergegen wehrte er sich massiv. Er trat, schlug und spuckte nach den eingesetzten Polizeibeamten und traf diese mehrfach in Gesicht und an mehreren Stellen am Körper. Dies hatte zur Folge, dass der Mann durch mehrere Polizeibeamte am Boden fixiert werden musste. Wegen seines gezeigten auffälligen Verhaltens musste der letztendlich fixiert und unter Polizeibegleitung in eine Fachabteilung eines Krankenhauses verbracht werden, wo er anschließend auch verbleiben musste. Bei dem Einsatz wurden insgesamt 4 Polizeibeamte verletzt, wobei 2 Polizeibeamten wegen der Verletzung nicht mehr dienstfähig waren. Auch der Angreifer wurde bei dem Einsatz verletzt.

Es wurden Strafverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell