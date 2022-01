Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch in einem Selbstbedienungsladen in St. Wendel-Leitersweiler

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 09.01.2022, wurde in einem Selbstbedienungsladen für Lebensmittel in der Buchwaldstraße (Hauptstraße in Leitersweiler) eine Kasse aufgebrochen. Bei diesem Selbstbedienungsladen handelt es sich um einen 24-Stunden geöffneten Verkaufsstand von Lebensmitteln ohne Verkaufspersonal. Das Geld für die gekauften Waren soll nach dem Kauf in eine an der Wand angebrachten Geldkassette eingeworfen werden. Diese Geldkassette wurde im vorliegenden Fall von der Wand brachial abgerissen und aufgebrochen. Da das Geld regelmäßig entnommen wird, dürften die Täter im vorliegenden Fall kein oder nur wenig Bargeld erbeutet haben. Weiterhin wurde allerdings festgestellt, dass 60 Eier von einem Verkaufstisch gestohlen worden waren. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Beobachtungen im Bereich des o.g. Selbstbedienungsladen zur Nachtzeit gemacht haben.

