Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Rohbau in Oberkirchen

Freisen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 07.01.2022, und Montag, 10.01.2022, wurde in den Rohbau eines im Bau befindlichen Pflegeheimes in der Schwimmbadstraße eingebrochen. Aus dem mit einem Zaun gesicherten Rohbau wurden dann eine größere Menge Elektrokabel und ein Elektro-Verteiler entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch mach können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell