Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in die Cafeteria im Weiselbergbad

Freisen, Schwimmbadstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchversuch in die Cafeteria im Weiselbergbad in Oberkirchen. Hier versuchten bislang unbekannte Täter die Terrassentür der Cafeteria mit einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell