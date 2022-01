Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen in Tholey

Tholey (ots)

Am Dienstag, 04.01.2020, gegen 22.05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der St. Wendeler Straße. Dort waren zu dieser Zeit 3 Pkw's hintereinander in Richtung Alsweiler unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang Tholey scherte dann das letzte dieser Fahrzeuge zum Überholen der beiden anderen Fahrzeuge aus. Als dieses Fahrzeug etwa in Höhe des vorausfahrenden Fahrzeugs war, scherte auch dieses Fahrzeug zum Überholen aus, so dass es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dadurch geriet dieses Fahrzeug ins Schlingern und stieß mit dem ersten Fahrzeug der oben genannten Fahrzeuge zusammen. Hierbei verlor dieser PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß zunächst mit einem geparkten PKW zusammen und schleuderte dann eine Böschung hinab. Dort kam er erst an einer Hauswand zum Stehen und beschädigte dort zudem noch ein Verkehrsschild. Bei dem Verkehrsunfall wurde nach ersten Feststellung lediglich eine Person verletzt. Beschädigt wurden 4 Fahrzeuge, eine Hauswand und ein Verkehrszeichen. Es dürfte ein hoher Sachschaden entstanden sein. Über die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

