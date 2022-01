Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 03.01.2022, gegen 17.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Werschweilerstraße/Riottestraße. Dort wollte eine PKW-Fahrerin aus der Riottestraße nach links in die Werschweilerstraße einbiegen. Gleichzeitig befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades die Werschweilerstraße in Richtung Werschweiler. Die PKW-Fahrer übersah hierbei den vorfahrtsberechtigen Kleinkraftradfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß mit diesem kam. Der Kleinkraftradfahrer erlitt hierbei Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es dort zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

