Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung durch Graffitisprüherei am Schützenhaus in Bliesen

Schützenhaus in Bliesen, Nelkenweg (ots)

Am Samstag, den 01.01.2022 wurde gegen 19:20 Uhr durch zwei bislang unbekannte Personen am Schützenhaus in Bliesen großflächig Graffiti mit blauer Farbe aufgesprüht (3,5m x 1m groß). Die beiden Täter, eine männliche und eine weibliche Person, entfernten sich nach der Tat mit einem silberfarbenen BMW mit französischen Kennzeichen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

