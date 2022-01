Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 4 ausgehobene Schachtdeckel von Regeneinlaufschächten in Oberthal

66649 Oberthal, Zur Baumschule (ots)

In der Silvesternacht wurden in Oberthal in der Straße ´Zur Baumschule` durch bislang unbekannte Täter gleich 4 Schachtdeckel von Regeneinlaufschächten, die sich in der seitlichen Regenrinne der Straße befinden, ausgehoben und auf der Fahrbahnoberfläche abgelegt. Nur durch glückliche Umstände kam es nicht zu einem Personen- oder Sachschaden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell