Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei sucht Zeugen nach Beleidigung und Körperverletzung

Shell-Tankstelle St. Wendel, Linxweilerstraße (ots)

Am Freitag, den 31.12.2021 gegen 21:15 Uhr kam es an der Shell-Tankstelle in St. Wendel zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung, bei dem eine bislang unbekannte Person einen syrischen Staatsangehörigen zunächst als "Kanacke" betitelte und diesem anschließend mit seinem Unterarm auf die Nase schlug. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, von kräftiger Statur, mittelblonde Kurzhaarfrisur und Bartträger. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

