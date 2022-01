Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Grabschändung und Diebstahl an einem Grab auf dem Stadtfriedhof in St. Wendel

Stadtfriedhof St. Wendel (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 30.12.2021 und dem 31.12.2021 die Grabsteine eines Familiengrabes. Des Weiteren wurden zwei Steine in Herzform, ein Pflanzkübel sowie ein bepflanztes Herz gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 400 EUR geschätzt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

