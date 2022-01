Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Entwendung von Grabschmuck auf dem Friedhof in Marpingen

Marpingen - Friedhof (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grab auf dem Friedhof in Marpingen eine 10-15 kg schwere Grababdeckung aus Bronze, deren Wert auf ca. 1000 EUR geschätzt wurde. Festgestellt werden konnte, dass an mindestens noch einem weiteren Grab eine ähnliche Grababdeckung gestohlen wurden. Die Tatzeit müsste zwischen dem 27.12.2021 und dem 31.12.2021 liegen. Ob noch weitere Gräber angegangen wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest, weitere Geschädigte sollen sich bitte mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung setzten.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell