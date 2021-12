Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus in St. Wendel-Hoof

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 28.12.2021, wurden mehrere Fälle von Vandalismus im Bereich "Am Dorfplatz" in St.-Wendel-Hoof bekannt. So wurden dort von bisher unbekannten Tätern unter anderem 2 Altkleider-Container umgeworfen. Über den entstandenen Schaden liegen derzeit noch keine Angaben vor Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell