POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag, dem 17.12.2021, auf Samstag, dem 18.12.2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Jakob-Stoll-Straße, in St. Wendel-Oberlinxweiler. Hierbei wurde ein schwarzer VW, Golf, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung St. Wendel, zum Parken abgestellt war, im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können.

