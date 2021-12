Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gaststätte in Marpingen

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 14.12.2021, wurde in eine Gaststätte in der Alsweiler Straße eingebrochen. Dort verschafften sich unbekannte Täter gegen 03.30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Gaststätte. In der Gaststätte brachen sie dann Geldspielautomaten auf und stahlen das Geld aus diesen Automaten. Nachdem die Alarmanlage aktiviert wurde, flüchteten 2 Personen in Richtung des nahegelegenen Supermarktes. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise die weitergehende Angaben zu den flüchtenden Personen machen können.

