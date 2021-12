Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Hundeheim in Urexweiler

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 15.12.2021 wurde in das Clubheim des Hundesportvereins Urexweiler, das sich in der Verlängerung der Friedhofstraße befindet, eingebrochen. Der oder die Täter öffneten hier gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. In diesem wurden dann lediglich einige Flaschen Bier gestohlen. Somit ist der angerichtete Schaden wesentlich höher als die gestohlenen Waren.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14.12.2021, 19.30 Uhr und 15.12.2021 eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell