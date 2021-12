Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Nach Radladerdiebstahl in Alsweiler wurden Einbrüche und eine Vielzahl von Sachbeschädigungen begangen

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Freitag, 10.12.2021, wurden eine Reihe von Straftaten im Bereich Alsweiler, Winterbach und Bliesen begangen, die mit dem Diebstahl eines Radladers im Zusammenhang stehen dürften.

So wurde zunächst in der Gartenstraße in Alsweiler ein Radlader gestohlen. Es handelt sich hierbei Radlader der Marke Terex, der zur Nachtzeit an einer Baustelle in der Gartenstraße abgestellt war. Von unbekannten Tätern wurde dieser auf noch nicht feststehenden Art und Weise gestartet und in Betrieb genommen. Anschließend begann eine Fahrt ohne ein erkennbares Ziel durch die Bereiche der Ortschaften Alsweiler, Winterbach und Bliesen führte. Hierbei wurden wohl überwiegend Feld und Waldwege befahren. Die Fahrt endete schließlich in der Verlängerung der Straße "Zum Augenborn" in Bliesen. Dort wurde der Radlader dann am Freitag, 10.12.21, gg. 08.00 Uhr, verlassen und stark beschädigt in einem Acker aufgefunden.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mit diesem zuvor eine Reihe von mutwilligen Beschädigungen begangen hatten.

Augenscheinlich war der Tank der Arbeitsmaschine mittlerweile leer gefahren worden und die Täter hatten das Fahrzeug auf einem Acker stehen lassen. Der Radlader war wegen der Beschädigungen nur noch bedingt nutzbar.

Bei den bisher festgestellten Beschädigungen ist besonders erwähnenswert, dass das Gelände eines Bienenzüchters in Bliesen, unmittelbar neben dem Auffindeort besonders stark beschädigt worden war. Auf diesen waren die Täter sichtlich ziellos umhergefahren und hatten dabei unter anderen die dort aufgestellten Bienenstöcke umgefahren und hierdurch Bienenvölker beschädigt und auch teilweise zerstört.

Allein dieser Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Weiterhin wurden folgende Einbrüche und Sachbeschädigungen bisher bekannt, die mit dem entwendeten Radlader im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen dürften:

- So wurde auf dem Clubheim des Hundesportvereins Alsweiler, "Auf dem Hahnenrech" ein Fenster aus dem Mauerwerk herausgerissen. Ob hier in das Clubheim eingebrochen werden sollte oder es sich nur um eine Sachbeschädigung handelt steht noch nicht sicher fest

- In der Hofstraße in Alsweiler wurde das Tor einer Lagerhalle gewaltsam aufgezogen

- Auf dem "Fünf-Weiher-Weg" zwischen Winterbach und Bliesen wurden mehrere Sachbeschädigungen festgestellt; dort wurden u.a. Ruhebänke beschädigt und eine Reihe von Hinweisschilder umgefahren.

Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass von den Tätern noch weitere Straftaten begangen wurden, die derzeit noch nicht bekannt geworden sind.

Über die Höhe des entstandenen Gesamtschadens können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Die Polizei St. Wendel sucht diesbezüglich Zeugen, die Angaben zu den Straftaten machen. Insbesondere hofft man auf Zeugen, die zur Fahrt des auffälligen Radladers zur Nachtzeit Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell