Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Montag, 13.12.2021, gg. 18.20 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Winterbach zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin die Winterbacher Straße in Richtung Alsweiler. Hierbei musste sie ihren PKW verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender PKW-Fahrer reagierte darauf zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Eine der Unfallbeteiligten wurde hierbei leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Wege dieses Verkehrsunfalls kam es auf der dortigen B 269 kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell