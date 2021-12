Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Reifenhandel in Steinberg-Deckenhardt

Oberthal (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 14.12.2021, wurde in das Gebäude eines Reifenhandels in der Walhausener Straße eingebrochen. Dort verschafften sich bisher unbekannte Täter zunächst durch Aufbrechen einer Außentür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. In Werkstatt und Bürogebäude wurde dann nach Wertsachen gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zumindest mehrere Werkzeugkisten, in denen sich überwiegend Werkzeug zur Bremseninstandsetzung befanden, gestohlen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell