Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Unfallflucht durch rückwärtsfahrenden PKW bei Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Montag, 13.12.2021, 00.25 Uhr, ist es in der Ottweiler Straße zu einem gefährlichen Fahrmanöver gekommen. Durch dieses Fahrmanöver kam es dann zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher erlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zuvor hatte der Fahrer eines roten VW-Polo die Ottweiler Straße in Richtung Auffahrt B 41 in Richtung St. Wendel befahren.

Hierbei kam ihm dann ein rückwärtsfahrender PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Der Polo-Fahrer konnte hierbei nur durch Ausweichen in den Straßengraben einen Zusammenstoß vermhindern. Bei diesem Ausweichvorgang wurde allerdings der VW-Polo beschädigt. Der Fahrer des rückwärtsfahrenden PKW hielt kurz angehalten, flüchtete dann aber sofort vorwärts auf die Auffahrt zur B 41 in Richtung St. Wendel. Es soll sich hierbei um eine weiße Limousine mit "NK-Kreiskennzeichen" gehandelt haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

