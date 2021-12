Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Dachstuhlbrand in St. Wendel-Hoof

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Vorstadtstraße in St. Wendel-Hoof zu einem Dachstuhlbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich der 47-jährige Hauseigentümer und dessen 54-jährige Lebensgefährtin auf. Die Frau wurde auf den Brand Dachgeschoss aufmerksam und verständigte den Notruf. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren der Löschbezirke St. Wendel-Stadt, Mittleres Ostertal, Osterbrücken, Hoof, Urweiler durchgeführt. Die Vorstadtstraße war drei Stunden aufgrund der Löscharbeiten vollgesperrt. Der Dachstuhl ist teilweise abgebrannt und das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Zur Brandursache können zurzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

