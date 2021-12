Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 68-jähriger Mann aus Namborn verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Mauschbacher Straße in Namborn-Baltersweiler gemeldet. Ein Pkw sei unmittelbar zuvor in einen Gartenzaun gefahren in Richtung Bahnhof geflüchtet. Der Pkw und sein Fahrer konnte durch einen Zeugen am Bahnhof Baltersweiler festgestellt werden, welcher die Weiterfahrt des bereits Unfallflüchtigen verhindern. Dieser flüchtete jedoch fußläufig und konnte durch die eintreffenden Polizeibeamte in einem Gebüsch aufgefunden werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 68-jährigen Mann aus Namborn, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung und musste zunächst medizinisch im Krankenhaus untersucht werden. Beim ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Nachgang wurde bekannt, dass der Mann in der Mauschbacher Straße zuvor noch mit einem geparkten Pkw kollidierte.

