Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus in Tholey-Theley

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 04.12.2021 und 11.12.2021 wurde in der Leitzweilerstraße in Theley von unbekannten Tätern ein in Renovierung befindliches Wohnhaus angegangen. Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten des Anwesens. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell