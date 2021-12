Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in die Bliestalhalle Oberthal

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Bliestalhalle in Oberthal ein. Über eine Noteingangstür gelangten sie in die Innenräume und begaben sich zu den Materialräumen. Dort wurden mehrere Behältnisse aufgebrochen. Über das Diebesgut können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell