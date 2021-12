Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Montag, 06.12.2021, gg. 09.00 Uhr, wurde in der Neugasse ein PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Dieser PKW, ein Opel-Insignia, war dort in Rtg. Ortsmitte am Fahrbahnrand geparkt. Hierbei wurde er von einem unbekannten PKW-Fahrer beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

