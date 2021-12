Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Hasborn

Tholey (ots)

Am Donnerstag, 09.12.2021 wurde in ein Wohnanwesen in der Saarstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 18.40 Uhr verschafften sich hier unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Abschlusstür Zugang zu dem Wohnbereich. Im Wohnbereich wurde nach Wertsachen gesucht. Hierbei wurden auch Schränke und Schubladen durchwühlt. Bisher steht nicht fest, ob hierbei etwas entwendet wurde. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

